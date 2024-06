Kui vahva! Neli Eesti sisuloojat on nomineeritud mainekale Nickelodeon Kids’ Choice Awardsile

Selle aasta Kids’ Choice Awards’i nominentide hulgas on silmapaistvaid inimesi. Muusikakategooriates tõstetakse esile selliseid maailmastaare nagu Justin Timberlake, Ariana Grande ja The Weeknd jt. Kuue nominatsiooniga juhib Taylor Swift, kellele järgnevad Olivia Rodrigo, Miley Cyrus ja Beyoncé, igaüks nelja nominatsiooniga. Esmakordselt on nomineeritud Timothée Chalamet, Ryan Gosling ja Margot Robbie. Spordikategoorias on rahvusvahelised staarid nagu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ja LeBron James.