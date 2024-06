Jan Uuspõld kinnitab: ma ei ole enam abielus - olen vaba mees!

Publikumagnet Jan Uuspõld on muutunud mees: käib seltskonnas, suhtleb inimestega, sõidab jälle mootorrattaga. Samas on tema elus üpriski segane aeg, sest abielu on lahutatud, aga uut teekonda veel pole. Mis teda sel suvel ees ootab? Kindel on vaid see, et palju head meelelahutust!