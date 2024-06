Vähihaige printsess Kate vabandas kuninga suure pidustuse proovist puudumise eest: loodan teid varsti taas esindada

„Ma tahtsin teile kirjutada ja öelda, kui uhke ma olen kogu rügemendi üle enne koloneli ülevaatust ja Trooping the Colouri tseremooniat. Ma hindan, et kõik, kes tänavu osalevad, on harjutanud kuid ja pühendanud palju tunde, et tagada oma vormiriietuse ja drillide laitmatus,“ kirjutas Kate oma kirjas.

Trooping the Colour on iga-aastane tseremoniaalne paraad, mis toimub juunis Londonis ja millega tähistatakse kuningas Charlesi sünnipäeva. Printsess Catherine on Iiri kaardiväe aukolonel. See on auaste, mille kuningas Charles III määras talle eelmisel aastal.