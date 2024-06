FOTO | Aeg teeb oma töö! Vaata, kuidas on legendaarne MacGyveri osatäitja aastatega muutunud

1980ndate keskel tõusis Anderson orbiidile Angus MacGyverina, leidliku salaagendina, kes oli tuntud oma nutika probleemilahenduse poolest. MacGyver desarmeeris näiteks pomme kirjaklambritega ja rolli jaoks õpitud oskused tulid Andersonile ka tema igapäevaelus kasuks. Kord juhtus nii, et Anderson lukustas end kogemata kodust välja, kuid sellest polnud hullu. Pärast veidi mõtlemist haaras staar pingi ja purustas oma esimese korruse akna, et tuppa tagasi pääseda.

Kestev pärand

Richard Dean Andersoni teekond leidlikust MacGyverist fänniürituste tarkade ja ligipääsetavate tegelaste poole on tõestus tema püsivast võlust. Näha ei ole ainult seda, et ta on loomulikult vananenud, vaid ka seda, et ta on karjääri jooksul pidevalt publikut kõnetanud. Anderson jääb armastatud näitlejaks, kelle mõju popkultuurile on sügav ja kestev.