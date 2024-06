Zevakin ja Valting teevad seda jälle! Noorhärrad seiklevad reisisaate uues hooajas pöörases Ladina-Ameerikas

Saatesarja kaheksa episoodi jooksul reisivad Andrei ja Robin Argentiinas, Kolumbias ja Kuubal - paikades, kus käivad asjad väga teisiti kui meie põhjamaises Eestis ning mille kultuur ja ajalugu on kirevalt rikkalik. Kus asub see küla, mille tänavail tegi Lionel Messi esimesed jalgpallilöögid? Kuidas suhtutakse Pablo Escobari kodulinnas Medellinis narkoärikasse, kes tegi nende linna kurikuulsaks? Kui ettevaatlik peab olema pöörases Buenos Aireses

„Ameerika Ühendriigid said põhjas meil juba vallutatud, nüüd on aeg lõunapoolsed maad ette võtta ja eesmärk on lihtsalt ellu jääda,“ kruvib Robin Valting üles põnevust.