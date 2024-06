VIDEO | Rein Rannapi kunagine lemmik Taavi Peterson: me ei ole tükk aega suhelnud

Taavi Peterson, kes kadus avalikkuse eest, ostis koroonaajal endale Setomaale tüki maad ning jäi sinna pikemalt peatuma. Nüüd on Peterson Taavi Libe saatega taas tähelepanu saanud ning sõnab Kroonikale antud intervjuus, et soovib maaelu kõrvalt ka taas muusikaga hakata tegelema.

„Vahepeal oli siuke loominguline auk lausa, et ei teinud midagi, aga nüüd olen tegudeks valmis,“ teatab Peterson.

Aasta oli 2007 kui Taavi osales staarisaates ja Rein Rannapiga koos esinema ning musitseerima hakkas. „No me ei ole tegelikult tükk aega suhelnud,“ teatab Taavi. „Ma soovisin talle küll palju õnne juubeliks viimasel korral, aga ma loodan ikkagi, et me varsti jälle kohtume,“ lisab ta.