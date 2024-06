Laps on muutnud elu ja muusikamaitset! Kerli Kivilaan: tunnen, et see kajastub ka mu loomingus

Pärast väikest muusikalist pausi on Kerli Kivilaanel ilmunud uus singel. „„Mars“ on pikalt sahtlis oma õiget aega oodanud ja nüüd tundus, et lõpuks on selle loo jaoks õige aeg,“ avab Kerli uue laulu tagamaid. Tegu on suviselt melanhoolse looga, mille sõnum võiks kõnetada inimesi, kellel parasjagu käsil pika või lihtsalt olulise suhte lõpetamine. Värske loo autorid on Kerli Kivilaan ja Andres Kõpper.