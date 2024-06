VIDEO | Jürgen Pärnsalu käis „Suvesulaste“ saatega tuntud lauljatari juures uut oskust omandamas: olen nüüd selle ära proovinud

Jürgen Pärnsalu tegi kiire ülevaate, mida ta „Suvesulaste“ võtteperioodilt on õppinud ja milliseid uusi oskusi on ta omandanud. „Praktilisest küljest on kindlasti neid töid, mida ma ei ole ole varem teinud. Saime Eleryn Tiidu juures näiteks keevitamist katsetada. Ma ei ütle, et ma nüüd oskan keevitada, aga ma olen vähemalt selle ära proovinud,“ rääkis Jürgen.

Kombaini rooli Jürgen ise roninud ei ole, aga arvab, et Puusepp on selles vallas rohkem uljam ja võtab taolisi väljakutseid meelsamini vastu. „Ikka selliseid pisemaid töid, millega pole enne kokku puutunud, neid ikka on,“ tõdes ta. Pärnsalu teeb tööalaselt pea kõike koos Andres Puusepaga ja nii mõtiskleb kogenud saatejuht, et mis on nende kahe hea läbisaamise võti.

„Mul on tunne, et me oleme teineteisele toeks. Me oleme nii erinevad karakterid ja ehk me täiendamegi teineteist,“ sõnas ta. „Näiteks Andrese teatud iseloomuomadused täiendavad mind ja võib-olla vastupidi. Ma arvan, et see meid koos hoiabki,“ ütles ta ja lisas, et tüdimust ei ole tal veel peale tulnud. „Äkki varsti peab pikema puhkuse võtma, et võib-olla tõesti läheb liiga paljuks,“ ütles Jürgen naljatades.