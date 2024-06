Eleryn Tiit: ma ei ole olnud kunagi kiire armuja - mind peab kaua moosima

„Olen mõelnud, et huvitav, kas see jääb minu mustriks, et mul on albumi loomiseks vaja lahkuminekut,“ viskab Eleryn naljaga pooleks õhku küsimuse. Lauljatar kirjutas suhte purunemisest tekkinud hingevalu muusikasse ja tal on hea meel, et publik on albumi soojalt vastu võtnud.