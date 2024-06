Suvepuhkus jääb Jaagup Kreemi jaoks ära: kolme kuusse tuleb ära mahutada üle 60 kontserti

Jaagup Kreem (51) naudib Eestimaa suve, kuid rannaliival peesitaja pole: „Käisin kunagi Tais puhkamas ja see oli paras piin minu jaoks. Läheme hommikul kõik randa. Pool tundi olen rannas, juba kibelen ära, tund aega olen rannas - mitu korda vees käinud - ja mõtlen, et peaks midagi asjalikku tegema.“

Jaagupil on abikaasa Kristiina Neudorf-Kreemiga (50) vedanud, kuna temagi pole päikese käes pikutaja, vaid aktiivne puhkaja. „Oleme ühtekad. Naine mul õnneks leiab ka, et kui saab midagi tarka puhkeajaga teha, midagi uut näha ja õppida, on alati parem kui niisama vedeleda. Inimesed on muidugi erinevad ja see ongi okei, kui keegi puhkab ainult mitte midagi tehes. Mõni suudab akusid laadida, kui ei tee mitte midagi,“ lausub Jaagup, minnes kala grillile sättima. Ta on kõva kokkaja ja armastab suviseid söömaaegu õues: „Suvel väheneb meie majas kartulite söömine. Talvel tehakse kartuliputru ja ahjukartuleid, aga suvel salateid ning grillime liha ja kala.“