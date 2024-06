Celine Dion avaldas, kuidas karm haigus tema tervist mõjutab: lihasspasmid on mu ribisid murdnud

Celine’il diagnoositud stiff person sydrome paneb lihaseid kokku tõmbuma kontrollimatult ning inimene kangestub lõpuks nagu kivikuju – sündroomi tõttu lukustuvad lihased järk-järgult jäikadesse asenditesse, mistõttu ei saa inimene rääkida ega kõndida. Kuigi haigus on ravimatu, siis on võimalik erinevate ravimitega selle kulgu aeglustada, vahendas Daily Mail.

Värskes telekanalile NBC News antud intervjuus avaldas Celine, et tema keha mõjutavad lihasspasmid, mis on kohati hästi tugevad. Samuti tekitavad need temas mõnikord kägistamistunnet. „Mul olid ühel hetkel roided katki, sest mõnikord, kui see on väga karm...,“ jääb Celine’il intervjuus lause lõpetamata.