Tulekul on ebaharilikud pulmad: Norra printsess Märtha Louise sõuab peagi šamaanist kallimaga abieluranda

Paar on oma pulmakuupäevaks valinud 31. augusti ja tseremoonia toimub Geirangeri fjordi lähedal, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Kuigi Märtha Louise on sinivereline, siis kuninglik au tema tulevasele abikaasale osaks ei lange. Seda eelkõige seetõttu, et šamaan on teinud väga vastuolulisi avaldusi, mille pärast on teda kriitika saatnud. Printsess aga toetas neil hetkedel oma väljavalitut. See kõik viis selleni, et Märtha Louise’ilt võeti 2022. aastal tema kuninglikud tiitlid ära, vahendab Seiska.