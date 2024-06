Anna lugu: „Asendasin kohvi uue lemmikuga!“

Päeva lõpuks olen täiesti läbi

Mu päevad on pikad ja tihedad. Hommikud algavad vara ja päevad on täis loenguid ning seminare. Pärastlõunad veedan kohvikus töötades ja kui õhtul jätkub aega ning energiat, saan veel sõpradega kokku. Kuigi naudin kiiret elutempot, pean tunnistama, et mõnikord olen päeva lõpuks täiesti läbi.

Tundsin, et vajan midagi, mis mind väsitavatel päevadel turgutaks. Proovisin hakata jooma kohvi, kuid see ei lõppenud hästi. Kohv ei ole mulle kunagi väga maitsenud ja ega see mu organismile ka hästi ei mõjunud. See muutis mu närviliseks ja tekitas uneprobleeme. Olin juba valmis leppima sellega, et pean oma elutempo ümber korraldama, kuid siis andis sõbranna mulle trennis olles maitsta uut kofeiinijooki.

Uus vitamiinidega kofeiinijook For Me

Energiajooke olin varem mitmeid proovinud, aga nende efekt oli sama nagu kohvil. Lisaks sisaldavad need joogid peaaegu alati suurtes kogustes suhkrut ja muid lisaaineid. Kuna hakkasin hiljuti ka toitumisele suuremat tähelepanu pöörama, ei tahtnud keha liigse suhkruga koormata.

Avastasin, et For Me vitamiinidega kofeiinijoogis on kõigest 4,1 g puuviljasuhkrut 100 ml kohta. Lisaks saab joogist 4–5 erineva vitamiini ja mineraali päevase annuse. Arvestades, et jook sisaldab vaid 85 kcal, kõlas see mulle juba päris hästi!

Kiire elutempoga on nüüd kergem sammu pidada

Kui esimest korda For Me jooki proovisin, ei uskunud ma, et parem enesetunne just selle joomisest tuli. Olin veendunud, et küllap sain öösel rohkem magada ja tunnen ennast sellepärast paremini. Pikapeale aga selgus, et just For Me oli see, mis muutis mu päevad kergemaks ja tuju paremaks.

Nüüd ongi uus kofeiinijook saanud minu igapäevaelu lahutamatuks osaks. Haaran For Me järele tavaliselt pärast koolipäeva, enne kui lähen tööle või trenni, sest see on just see aeg, mil väsimus ligi hakkab hiilima. Üks pudel sisaldab 105 mg naturaalset kofeiini, mis on just piisav, et hoida mind erksa ja keskendununa kogu päeva jooksul.