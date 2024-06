Sadamaomanik ja ettevõtja Viktor Siilats: 300 000 kuni 500 000euroste jahtide vastu on üsna suur huvi

Ettevõtja Viktor Siilats tunneb, et tal jagub nii äris kui ka eraelus siiani eneseteostust kuhjaga. Investeeringutele Eestis ta kätt ette ei pane, eraelulises plaanis on talle kui järgmisel aastal kooliteed alustava lapse isale mõttekoht see, kas tütar peaks kooli minema Eestis või välismaal.