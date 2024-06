KLÕPS | „Ja minu-nimeline matt isegi!“ Uhke sünnipäevakingitus lõi Kethi Uibomäe pahviks

Kethi lisas veel, et viimase aastaga on tulnud tema ellu „kõik, mille eest alandlik ja sügavalt tänulik olla“.

Tänavu talvel jagas Uibomägi Õhtulehele, kuidas ta vahepeal lühikese ajaperioodi vältel 15 kilo juurde võttis. Kõik Kethi tervisenäidud olid korras, „kuid selgus, et see (kaalutõus - toim) oli lihtsalt keha reageerimine antidepressantidest võõrutamisele“. Nüüdseks on Kethi kaalunumber taas langusteel.

„Ma olin tõesti vahepeal selline õunakene ja eks ma kandsin ka siis vastavaid riideid, et lisakaalu varjata,“ nentis ta, ent lisas, et praegu on ta enda kehaga rahul just sellisena, nagu ta on.