Ott Lepland Pearu Pauluse joobes esinemisest: kõikidel kolleegidel on aastate jooksul seda ette tulnud

Star FMi hommikuprogrammi otse-eetris arutasid saatejuhid, et selliseid asju tuleb artistidel ikka ette ning arvati, et Pearu on kõigest inimene. Külalissaatejuht Ott sõnas, et temalgi on sarnaseid juhtumeid olnud, lihtsalt keegi ei ole neid hästi videole talletanud ja teistele näidanud.

„Ikka on juhtunud, et oled joviaalse peaga lavale läinud,“ sõnas Ott, kes on juba 15 aastat muusik olnud. „Ja muidugi on neid inimesi, kes pärast kritiseerivad, on ka neid, kes ütlevad pärast, et „ikka juhtub“, aga ma arvan küll, et kui ma vaatan enda kolleege ümberringi, siis ikkagi kõigil on aastate jooksul seda ette tulnud ja ma arvan, et me ei peaks nii teravalt nendesse situatsioonidesse suhtuma.“