FOTOD | „Olete täpselt ühte nägu!“ Keili Sükijaineni uus postitus ajas fänne segadusse

Sükijaineni jälgijad kirjutasid postituse kommentaariumis, et Sükijainen on kaadritel oma parima sõbranna ja endise profitennisist Anett Kontaveidi moodi.

„Issand olete Kontaveidiga selles poosis täpselt ühte nägu Kui kiiresti vaatad, siis ei saa kohe arugi, et kumb on...“ kirjutas segaduses jälgija. Keili vastas, et võtab seda kui komplimenti.

Sükijaineni üheks kindlaimaks tugitalaks on tema parim sõbranna Kontaveit. „Kõige rohkem hindan Keili juures seda, kui palju ta oma lähedastest hoolib ja kuidas neid alati hoiab. Ükskõik mida koos ette võtame, nalja saab alati kõvasti, ja kui tema on seltskonnas, siis kellelegi teisele väga sõna ei anta,“ on Anett oma sõbranna kohta öelnud ajakirjale Anne & Stiil.