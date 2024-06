FOTOD | Vaata, kes käisid ooperifilmi „Armunud Orphea“ esilinastusel

„Armunud Orphea“ on lugu noorest lauljast, kes töötab kõnekeskuses ning armub vargasse, kes sureb autoõnnetuses. Orphea saab (sarnaselt opereti „Orpheus põrgus“ peategelasele!) oma kallima allilmast tagasi tuua, ja nagu laval, on ka sellel filmil õnnelik lõpp, kuid teistsugune tempo kui teatrisaalis tavaliselt. Nii näib muusika alati algavat just siis, kui aeg seisma jääb ja tegelased põgenevad oma unenäomaailma.

Mirjam Mesaku sõnul on tal väga hea meel, et talle väga südamelähedane film jõuab lõpuks ka Eesti vaatajateni. „Projekt algas minu jaoks juba aastal 2020, kui sain kõne režissöör Axel Ranischilt. Keset lokkavat pandeemiat alustasime tööd stsenaariumiga ja minu suureks heameeleks oli Axeli soov, et minu tegelane oleks Eesti tüdruk. Selles filmis on natukene mind, natukene Eestit, natukene ooperit ja kohe kindlasti väga palju armastust!“ toob Mesak välja.