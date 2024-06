FOTOD | Ilusaid üllatusi täis päev: Charlene Rennit ja tema pisipoeg veetsid Stingiga koos aega

Kroonikale ütleb Charlene, et tal on pisipoja üle ülimalt hea meel. „Päev Stingiga on kindlasti Rumi esimene suur seiklus, meenutamaks alati kui hoitud ja armastatud ta on. Sting oli mu lapseootusega kursis ning palus, et tuleksime taaskohtumisele koos. Armsa üllatusena järgnes lõunatamisele jalutuskäik, päevane lavaproov ning akustiline privaatkontsert, kus bänd Rumi unele laulis,“ muljetab Charlene. Et Sting on kuuekordne isa ja kaheksakordne vanaisa, mõistab ta kui oluline lastele on tähelepanu ja kohalolu. „Ta kinkis Rumile tükikese iseendast koos veedetud päeva näol ja mis saaks olla väärtuslikum kui aeg,“ on vastne ema tänulik. „Ühtlasi saab Rumi nüüd Stingi poolt häälestatud ja sisse mängitud kitarriga varakult kitarriõpingutele kirja panna.“