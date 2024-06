Jungle’i muusikat peavad fännid kui nakatavaks, kütkestavaks ja kaasahaaravaks. Bänd pöörab oma muusikas palju tähelepanu tantsule ja visuaalsele esteetikale. „Tants on inimeste jaoks kõige instinktiivsem viis muusikale reageerida. See on kõige võimsam kunstivorm,“ nendivad bändi liikmed.