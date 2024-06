„Sa oled seksi täis.“ Carola Madis sai aastaid keskerakondlaselt siivutuid sõnumeid

11. juuni õhtul avaldas Carola Madis (37) Instagrami story’s kuvatõmmise Viljar Kavanti (51) kirjutistest. Carola lisas selgituseks: „Kainusest ei tulnud vist midagi välja... Huvitav, kas keegi tema poolt hääletas ka? Kas ma peaks varjama tema identiteeti, et ta jääkski nii käituma (ma pole kindlasti ainus, kes neid sõnumeid saab), või võiks rohkem selliseid inimesi esile tuua (ka tema pole mu DM-ides ainus selline), et ühiskonnas oleks muutus?“

Kuvatõmmiselt on näha, et kirjutanud on ainult Kavant, kõik tema sõnumid jäid monoloogideks. Esimese sõnumi saatis Kavant Carola Madisele juba 2011. aasta 17. aprillil kell 3.24. 51-aastane Kavant kirjutas siis: „Hola hola! Mingid eesti tydrukud osalevad porno filmides kuskil Hispaanias... mis ma selle infoga peale hakkan? Hetkel Helsingi...lendan sinna aga......“