Eurofännid, rõõmustage! Eurovisioni võitja Nemo tuur jõuab ka Tallinnasse

Nemo unikaalne esinemisstiil ei jätnud Rootsis, Malmös kedagi külmaks. Muusik ise on oma eelseisva turnee üle väga elevil. „Ma olen üliõnnelik, et mind ootab järgmisel kevadel ees mu esimene Euroopa tuur,“ kinnitab Nemo. „Üks kõige ilusamaid asju on olnud näha kogukonna kasvamist minu muusika ümber ja ma olen saanud olla selle tunnistajaks. Ma ei jõua ära oodata, et kõigiga kohtuda!“

Malmöst koju viidud võidukarikas tähistas Nemo jaoks olulist verstaposti, sest tegemist oli esimese Šveitsi Eurovisioni võiduga pärast Celine Dioni esitlust 1988. aastal. Singli „The Code“ tuules on Nemo tõusnud rahvusvahelises muusikataevas nende jaoks enneolematutesse kõrgustesse ning samuti on laul jõudnud edetabelitesse nii Euroopas kui mujal maailmas.

1999. aastal väikses Šveitsi kakskeelses Bieli linnas sündinud Nemo Mettler on muusikasse kirglikult suhtunud juba noorest peale. Ta oskab mängida viiulit, klaverit ja trumme. Vaid 13-aastaselt sai Nemo rolli muusikalis „Ich war noch niemals in New York“, kus tegi ansambliliikmena kaasa aasta aega. Nemo läbimurre tuli 2016. aastal räppides raadiojaama SRF Virus (#Cypher) üritusel, nende esinemine hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima ning viis omakorda kahe EP ja mitme hitt-singli väljaandmiseni. 18-aastaselt oli Nemo kogunud juba viis Šveitsi muusikaauhinda.

2020. aastal alustas Nemo transformatiivset teekonda, kirjutades ja produtseerides teistele artistidele ning avaldades ingliskeelseid lugusid, mis uurivad soolise identiteedi, vaimse tervise ja eneseotsingu teemasid. Nemo ainulaadne talent ja emotsionaalne sügavus on jätkuvalt inspireerinud ja üllatanud publikut kogu maailmas.

Praegu Londonis elav Nemo valmistub suveks, mis on täis esinemisi erinevatel suurtel festivalidel, sealhulgas Pride’i festivalidel Madridis, Barcelonas ja Kölnis. Samuti valmistavad nad uut muusikat, mis tähendab, et „Break The Code“ tuur tõotab fännide jaoks kujuneda unustamatuks kogemuseks.