Hõissa, pulmad! Režissöör ja filminäitleja Rain Tolk sõuab abieluranda

Oma eraelu teemadel on Rain Tolk jäänud aastate vältel tagasihoidlikuks. Nii ei ole teada ka, kuidas ristus tema tee Eliisaga. Küll aga on ta varem avalikkuse ees figueerinud oma varasema elukaaslase, ansambli Zebra Island lauljatari ja DJ Helina Ristiga. Tuntust on võitnud ka nende pojad Ruben ja Lukas, kellest Ruben oli eelmisel aastal esilinastunud Ingomar Vihmari filmi „Tähtsad ninad“ üks peategelasi.