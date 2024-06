KLÕPS | Värske portreemaal langes rüüstamise ohvriks: meeleavaldajad andsid Kuningas Charlesi maalile uue ilme

14. mail riputati Londoni Philip Mouldi galeriisse üles esimene portreemaal kuningas Charlesist. Maalil on kuningas ametlikus sõjaväevormis ning tema õlga kaunistab lendlev liblikas. Portreemaalist avaldatud esimene foto tekitas netirahvas palju kõmu, kuna seda peeti liiga veripunaseks - hulganisti kommenteerijaid leidis, et Charles oleks justkui maalil verega kaetud.

Nüüd on sattunud kuningas Charlesi maal uuesti skandaali, kuna maal jäi ette aktivistidele, kes seda oma visiooni järgi veidi tuunisid. Aktivistid kujundasid kuninga ümber animasarjast „Wallace ja Gromit“ tuntud tegelaskujuks, vahendab Daily Mail.

Aktivistid selgitasid, et soovisid oma tuuninguga tuua tähelepanukeskmesse loomadevastase julmuse farmides. „Kutsume teda üles tõsiselt kaaluma, kas ta soovib olla seotud farmiloomade kohutavate kannatustega,“ kommenteeris üks aktivistidest oma tegu, viidates kuningas Charles III. Kuninga tähelepanu soovisid nad saada just „Wallace ja Gromit“ tegelaskujuga, kuna see olevat Charles III meelisseriaal.