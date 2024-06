Belgia drum’n’bass’i superstaar Netsky esineb Tallinnas

Elektroonilise muusika maailma tippu kuulava Netsky tee sai alguse 2009. aastal. Tänaseks on ta tihe külaline maailma suurimate festivalide, nagu näiteks Coachella, Tomorrowlandi, Tomorrawland Winteri ja Glastonbury pealavadel.

Netsky muusikat striimib Spotifys igakuiselt üle kahe miljoni inimese. Loomingulised koostööd on teda kokku viinud selliste globaalsete superstaaridega, nende seas ka Dua Lipa, Ed Sheerani, Rita Ora ja teistega. D’n’B kogukonnas kõrgelt hinnatud DJ ja produtsendi laule on saatnud edu ka mainstream (peavoolu - toim) raadiojaamade playlistides ja edetabelites.