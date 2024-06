Jalmar Vabarna toob Setomaale Soome superstaari Käärijä: tihtilugu on siin mõni bändimees baari taha kadunud

Treski olemuse võtab kokku peremehe Jalmar Vabarna öeldu: „Olen moodne inimene autentses keskkonnas.“ Kui Jalmar Vabarna kümme aastat tagasi endale Setomaale talu ostis, ei oleks ta osanud oodata, et ehitab nii suure ettevõtmise ja missiooniga valmis koha, kus hoiab vaba ja vallalise peremehena ohje ning pakub ka perele, oma kahele pojale, elamusi.

Kas võiksid jagada mõnda meeldejäävat seika või naljakat juhtumit, mis on toimunud bändidega, kes on kaugele esinema tulnud? Mis on olnud kõige ootamatum seik?