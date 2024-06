Raivo Hein kirjutab elulooraamatut: üks peatükk on pühendatud ka surmale

Ettevõtja, investor, visionäär ja kopteripiloot Raivo Hein (57) on haaranud sule ja kirjutab autobiograafiat, kus lahkab enda elulugu, mis on vürtsitatud filosoofiliste aruteludega elu ja raha, aga ka selle üle, kuidas elus oma samme seada ja tulevikku kavandada. Raivo on raamatus pühendanud peatüki ka surmale.