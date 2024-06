"Miks keerame nuga?“ Gerli Padar kritiseerib ajakirjandust Rasmus Mägi saavutuse pisendamise eest

„Meie tippsportlane Rasmus Mägi tegi supertulemuse, 4. koht! Selle asemel, et soovida õnne, parastame, pisendame, keerame nuga – fantastiline!“ kirjutas Padar-Parmas oma Instagrami postituses. „Kõik me saame ju aru, et pettumus on suur, ka sportlasel endal. Ja siis imestame, miks küll aina vähem tegeletakse tippspordiga... Mul on siiralt piinlik selle intervjuu pärast.“