FOTOD | Romi Hasa tuli esimest korda uue kallimaga seltskonda

Alates 2021. aasta augustist töötab Romi Hasa Kuku Raadios, kus ta on „Kuku pärastlõuna“ üks saatejuhtidest. Ta on ka Kanal 2 hommikuprogrammi „Telehommik“ üks saatejuhtidest ja tõsielusarja „Sellest saab meie suvi“ saatejuht.

Saate „Täistund“ režissöör Indrek Simm on teinud muu hulgas saateid „Ärapanija“, „Pilvede all“ ja „Rakett 69“, praegu on ta põhiliselt režissöör saates „Täistund“. Ta on Eesti üks viljakam telerežissöör. Romi Hasa on Kanal 2 eetris hommikuprogrammiga „Telehommik“, mida juhib koos Kuku raadiost tuttava Kristjan Goldiga. „Telehommik“ on eetris kuni 21. juunini, olümpia ajal teeb Romi Kuku raadio hommikut koos Brita Alasega.