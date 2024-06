Ithaka Maria Pruuli: vahel kardetakse, et ma olen kuri ja ülbe

Lauluõpetaja Ithaka Maria Pruuli rääkis „Vikerhommikus“, et õpetajana on tema eesmärk saavutada õpilase iseseisvus, ilma milleta edu ei tule. Pärast Alika suurt edu pöördutakse tema kui lauluõpetaja poole rohkem, kuigi talle on mulje jäänud, et teda vahel kardetakse nagu ta oleks kuri ja ülbe.