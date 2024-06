Oprah Winfrey viidi tõsise tervisemurega haiglasse

„Tal oli mingi kõhuhaigus – kõhugripp – „asjad“ tulid välja mõlemast otsast,“ kirjeldas „CBS Morngingsi“ saatejuht Gayle King. „Ma ei hakka liiga räigelt kirjeldama. On teada, et ta sattus haiglasse, kuna ta oli suures vedelikupuuduses. See oli väga tõsine asi,“ lisas ta.

Kingi sõnul saab Winfrey aga varsti taas jalule. „Loodan, et ta pole minu peale vihane, et ma neid detaile teiega jagan,“ ütles saatejuht oma kauaaegse sõbra kohta. „Kuid ma tahtsin siiski selgeks teha, et see oli tema jaoks oluline ja et teda häiris see, et ta ei saanud siin täna olla.“