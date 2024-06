„Martin, kui tühjad kohad vajavad täitmist...“ Pakendikeskus jagab Helmele värske skandaali valguses soovitusi

„Kui läheb suuremaks asjade pakkimiseks, siis võib ikka juhtuda, et jäävad mingid tühjad kohad sisse,“ kirjutas Pakendikeskus Facebookis. „Õnneks on meil suur valik erinevaid täitematerjale. Näiteks kortsutatud täitepaberit. Aitab tekkinud tühimikku kasvõi veidigi täita.“

Pakendikeskuse reklaamidele elatakse kommentaariumis jõudsalt kaasa, seegi kord kiidab üks paljudest ettevõtte jälgijatest: „Ma siiralt loodan, et nende reklaamide väljamõtlejal on korralik palk.“

EKRE viimase skandaali valguses on otsustanud erakonnast lahkuda mitmed poliitikud, nende seas Jaak Madison. Kolmapäeva õhtul teatas ka EKRE Tartu ringkonna aseesimees Merle Kivest Delfile, et praegusest juhatuse koosseisust jääb alles kaks liiget, ülejäänud on otsustanud lahkuda.