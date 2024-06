Raha tuleb, mõistus kaob! Elon Muskil on jõhkras koguses ahistamissüüdistusi

Viimaste USA meedia andmete põhjal väidetakse, et miljardär Elon Musk on ületanud tööl korduvalt adekvaatse käitumise piire. Kahtlustatakse, et tal on olnud seksuaalsuhted SpaceX-i juhi ja endise praktikandiga ning lisaks olevat miljardär palunud ühel töötajal temaga lapsi saada.