KLÕPS | Vana arm ei roosteta! Modell Kendall Jenner nautis superstaarist eksiga romantilist kohtingut

Modell Kendall Jenner (28) ja Puerto Ricost pärit muusik Bad Bunny (30) jäid sel kevadel juba mitmendat korda paparatsode kaameraseilmade. Tundub, et endise paari armuleek on taas täielikult lõkkele löönud.

Uued kõlakad selle kohta, et Kendalli ja Bad Bunny armuleek on taas süttinud, said võimust pärast seda, kui nad mõlemad väisasid mai alguses New Yorgis toimunud suurt moepidu Met Gala. Ühe allika sõnul olid nad istunud samas lauas ning naernud ja flirtinud terve õhtu, vahendab Page Six.