Mõni kuu pärast seda, kui printsess Kate teatas, et tal diagnoositi vähk ning ta avalikkuse eest kadus, on teda saatnud erinevad kuulujutud. Viimaste kõlakate kohaselt ei viibi printsess praegu enam kodumaal, vaid hoopis USAs vähiravil. Spekulatsioone, et pintsess Kate viibib Suurbritanniast eemal, toetab asjaolu, et teda pole viimastel kuudel Ühendkuningriigis nähtud.