Pika suhte saladus? Margus ja Anna-Greta Tsahknal on iga viie pulma-aasta tagant üks kindel traditsioon

Tsahknad valisid toona kirikliku laulatuse: „Käisin teismelisena mitu aastat Jaani kirikus pühapäevakoolis. Minu meelest oli loogiline, et teeme kirikus laulatuse. Ka Marguse jaoks, kes omal ajal õppis Tartus usuteaduskonnas, oli kirikus abiellumine elementaarne.



Mis on nende pikaajalise suhte saladuseks? „Meil on selline komme, et peale abiellumist teeme iga viie aasta tagant peo, kuhu kutsume oma sõbrad, eriti kõik need, kes olid meie pulmas,“ räägib Eesti välisminister ja Eesti 200 juht Margus Tsahkna.