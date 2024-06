Kristina Pärtelpoega naaseb taas raadiosse: on neid, kes on rõõmsad ja kurvad

Kristina nõustus vallandamisega, sest sel juhul peaks ka mingi toetus töötukassast tulema. „Teadsin kohe, et see pole okei. Kuna see uudis oli aga nii suur šokk, siis ma väga ei süvenenud. Tahtsin sealt lihtsalt välja saada. Nemad üritasid aga ikka suruda, et kirjutaksin lahkumisavalduse. Ülemus ütles veel sedagi, et kui kirjutan lahkumisavalduse, siis nemad ei räägi kellelegi, et nad mu tegelikult vallandasid,“ jätkas ta.

Vestluse ajal öeldi Kristinale, et temaga lõpetatakse tööleping. „Lõpuks tuli ta (ülemus – toim) personalijuhiga stuudiosse ja teatas lihtsalt: „Täna on sinu viimane päev.“ Ma olin täiesti šokis. Kuidas saab öelda suvalise teisipäeva hommikul, et sa ei tööta enam siin? Nad pakkusid mulle kolm varianti – vallandamine, lahkumisavaldus või mõni muu kokkulepe,“ rääkis ta.

„Läksin 6. detsembri hommikul tööle. See oli täiesti tavaline tööpäev,“ alustas Pärtelpoeg oma podcast’is. Kristina telefonile tuli toona ülemuselt kell 9.50 hommikul Messengeri sõnum, et pärast tööd tuleb neil üks vestlus maha pidada.

Kristina Pärtelpoeg on ka Kroonikale antud intervjuudes maininud, kuidas igatseb raadiotööd ja põnevus on igatahes suur, millise raadiomaja uksest Kristina sisse astub.

„Mõndadele meeldib see uudis, mõned on kurvad ja mõndadel on suva, aga igatahes alates 19. juuni 2024 olen ma tagasi raadios!“ paljastab Kristina Instagrami postitatud storys, et järgmisest kolmapäevast kuuleb teda taas eetris.

„Mõtlesin, et tahan sealt ruumist lihtsalt välja saada ja kui lahkumisavalduse kirjutan – see on ju parem, kui öelda, et mind vallandati. See on ikka natuke häbi. Kirjutasingi lõpuks lahkumisavalduse ja kuulasin nende pläma edasi. See oli täielik keerutamine,“ tunnistas Kristina.

„Ülemus ütles, et enne kui midagi postitama hakkan, pean nendega kindlasti läbi rääkima. Muidu võivad nad mu laimamise eest kohtusse anda. Siis hakkasin veel eriti kartma – esmalt mind vallandatakse, siis ähvardatakse ümber nurga veel advokaadiga.“

Kristina rääkis ka sellest, et ta sai põhjuse teada, miks teda päevapealt vallandati. „Kaheksa päeva enne käis meil külas Grete Kuld [kes töötas seal vaid loetud nädalad]. Pärast intervjuud mainis ta, et oleks vägagi huvitatud saatejuhi kohast, kui see peaks vabanema. Ma olin veel ülimalt elevil ja selgitasin talle, kuidas lapse kõrvalt pole see üldse keeruline. Samal ajal astus sisse mu ülemus, kes hiljem Gretet ära saates talle tööd pakkus. Seda ma siis veel ei teadnud,“ tõdes Pärtelpoeg.

„Läks viis päeva mööda ja käisin ühel sünnipäeval, kus tuli minu juurde Grete sõbranna ja küsis, mis seal MyHitsis toimub ja kes ära läheb, sest Gretele pakuti tööd, ta võttis selle vastu ning alustab peagi. Sain kohe aru, et see võib tähendada, et minu koht on nii-öelda ohus. Kirjutasin järgmisel hommikul ülemusele, kas ma pean hakkama uut töökohta otsima, sest olin kindel – mina lähengi. Tema lubas aga esmaspäeval sel teemal rääkida,“ jätkas Pärtelpoeg.

Raadiojaam: Kristina lahkus töölt omal soovil

Kroonika palus Pärtelpoja väiteid kommenteerida ka MyHitsil. Duo Media Networksi, kuhu MyHits kuulub, raadiote juht Priit Vare jäi oma kommentaaris napisõnaliseks. „Saame kinnitada, et Kristina lahkus töölt, ent tegi seda täiesti omal soovil ja nii pole meil mitte mingit põhjust tema enda otsust pikemalt kommenteerida,“ lausus Vare toona.