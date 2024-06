Kroonika podcast „TÄHETUND“ | An-Marlen: esimest korda olen koos inimesega, kes on mulle hea partner

An-Marlen tõdeb, et on tänu uue muusika loomisele ja enesearengule ka ise viimasel aastal inimesena muutunud. „Ma ei taha kontrollida seda, mis mu ümber toimub. Ma usun, et kui olla ise hea inimene, siis head asjad tulevad ka sinuni. Vahepeal see halb käib lihtsalt kõige selle juurde,“ räägib ta. Tagant järele vaadates julgeb ta täna tunnistada, et oli mingi hetk sõltuvuses halvast suhtest. „Ma oleksin pidanud kõikidest oma inimestest lahti ütlema, kui ma oleksin tahtnud halba suhtesse tagasi minna. Kuid need halvad olukorrad tulevad meie ellu selleks, et me õpiksime ka ennast paremini tundma,“ ütleb ta oma kogemuse põhjal.