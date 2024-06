ÜLEVAADE | Vaata ja kadesta! Üheksa kõige seksikamat jalgpalluri kaaslast

Sara Gündoğan (İlkay Gündoğani abikaasa)

Sara Arfaoui on Barcelona ja Saksamaa poolkaitsja İlkay Gündoğani kaunis abikaasa. Gündoğan ja Sara hakkasid käima 2021. aasta alguses, kuid suutsid hoida oma armuelu saladuses kuni sama aasta juulini. Paar teatas oma suhtest avalikult esmalt Sara Instagramis. Seejärel postitas augustis Gündoğan nunnu pildi neist oma ametlikule Instagrami lehele. 2022. aasta märtsis paljastas Saksa poolkaitsja, et on ametlikult abiellunud kauni itaallannaga viis kuud pärast kihlumist. Paar tervitas oma esimest last 2023. aasta märtsis. 2024. aasta mai seisuga on Sara Gündoğanil Instagramis üle 834 000 jälgija ja jalgpallurite abikaasade seas peetakse teda üheks maailma kuumimaks.