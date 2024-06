Juba homme! Rumeenia popstaar Inna esitleb Tallinnas uut albumit

Inna on tunnistatud kõige kõrgemalt tasustatud Rumeenia ning Ida-Euroopa piirkonna artistiks. Tema lugusid on voogedastusplatvormidel kuulatud sadu miljoneid kordi ning igakuiseid kuulajaid on Innal Spotifys 10 miljonit.

Lood nagu „Hot“, „Love“, „Deja Vu“, „Sun is Up“ ja „Rock My Body“ on ilmselgelt peas igaühel, kes raadiot on kuulanud või ööklubis käinud.