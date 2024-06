VIDEO | Kõrv peale! Beatrice ja Desiree Mumm taaselustasid legendaarse tantsuhiti „Klubi Paradiis“

„Klubi Paradiis“ vallutas Eesti rahva südamed juba 2004. aastal ning seda esitas tüdrukutebänd Dynamint. Loo autoriks oli Fred Sonne ning produtsendiks Vahur Valgmaa.

Nüüd, 20 aastat hiljem, on ilmunud sellest kunagi armastatud hitist uus versioon. Loo esitajateks on Beatrice ja Desiree. Produtsendiks jätkuvalt Vahur Valgmaa ning sõnu mudisid Desiree Mumm, Lisella Beatrice Kirjutaja ja Silver Orissaar.

Beatrice tunnistas, et loo tegemine on olnud tema unistus juba pikka aega. „Selle loo tegemine on olnud alati mul väike salasoov, sest väiksena ei möödunud õhtutki, kui see lugu mul kodus ei käinud ja mina oma vanematele seda ei demonstreerinud nii, et siuke väike 90ndate pisik on mul juba väiksest saadik sees olnud. Loo idee sündis mul tegelikult juba eelmise aasta alguses, kuid siis ei jõudnud kuidagi teostuseni,“ ütles Beatrice.

„Selle aasta alguses võtsin aga uuesti kätte ja hakkasime koos Vahur Valgmaaga vaikselt asju ajama, et saada luba lugu uueskuues teha ning sellel suvel välja anda. Üllatavalt kiiresti sujusid kõik asjad ning siis torgatas pähe mõte teha seda koos Desiree Mummiga, sest olin teda äsja näinud „Maskis Laulja“ saates ja väga meeldisid kõik tema esitused ja ühtlasi on see minu esimene ühisprojekt naislauljaga,“ lisas ta.

Beatrice tunnistas, et esiti ei julgenudki ta ise Desireega ühendust võtta. „Alguses tegelikult kui aus olla, siis ma talle ise kirjutada ei julgenud loo sooviga, ma isegi ei tea miks, vaid seda tegi minu eest Silver (AG). Minu suureks rõõmuks oli Desiree kohe nõus ning peale seda sujus kõik väga kiiresti ja saime video kuupäeva paika,“ ütles Beatrice.

Beatrice tunnistas, et jäi lõpptulemusega rahule. „Mu meelest kogu lõpp-produkt tuli välja super äge ning vana versioon justkui uuesti elluäratatud sellises mõnusas vürtsikas kastmes,“ sõnas ta.