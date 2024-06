FOTO | Zemfira Tallinna kontserdi eel: näitlejanna Renata Litvinova saabus pealinna sõbrannale kaasa elama

Zemfira ei eelista rääkida mitte endast, vaid oma lauludest, mitte oma isiklikust elust, vaid oma tööst ja selle väljavaadetest. Kuna Zemfira isikliku elu kohta on olnud vähe teada, on liikunud palju kuulujutte ja spekulatsioone. Alguses omistati talle suhted peaaegu kõigi inimkonna tugevama poole esindajatega. Seejärel liigitati ta geiks ja nimetati ta ainsaks armastuseks Vene näitlejatari Renata Litvinovat. Nad olid praktiliselt lahutamatud ja asusid mõned nädalad pärast sõja algust koos elama ka Prantsusmaale. Zemfira on suhet eitanud. Varasemates intervjuudes Vene meediale on Zemfira seksuaalsuse kohta öelnud, et naislauljaid meeldib talle rohkem kuulata kui mehi.