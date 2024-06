Sky. ee portaal kirjutab, et koostöökutse tegi Elina Mäxile ja seda põhjusel, et oma plaadifirmas albumit kuulates tuli tiimiliikmel Kaspar Koppelil idee, et lugu vajaks ka meeshäält. „Miks mitte Mäx?“ mäletab Elina Kaspari mõtet. „Ma olin kohe nõus ka!“ lisas lauljanna.