VIDEO | „Ma teadsin, et ajakirjanik küsib!“ Räppar Mäx saabus enda ja Elina Borni uue laulu esitluspeole korralikult valmistunult

Elina Born elab praegu vallaliseelu ega otsi enda kõrvale kedagi. Küsimusele, kas laulu jaoks „Eilsest saati“ sai Elina inspiratsiooni vallalise elu nautides, vastab Born eitavalt. „Lugu ikkagi räägib sellisest armumise tundest, sellega ma hetkel end seostada ei oska. Ma olen armunud olnud, ma tean, mis tunne see on. Aga see (uus laul – toim) kuidagi tuli lihtsalt ise,“ selgitab Born.

Kuidas sündis Elina ja Mäxi koostöö? Mäx suunab naljaga mikrofoni Elinale ja ütleb: „Elina kirjutas mulle!“

Elina lisab, et uue loo protsessi kirjutamise käigus sai Elina aru, et keegi äge meesartist võiks temaga koos duetis olla. „Kuna olen varem meesartistidega koostööd teinud ja see on alati väga tore olnud, siis tunduski äge valik, et miks mitte teha seda koos Mäxiga. Ja õnneks ta oli kohe nõus,“ jätkab Elina.

„Muidugi ma olin kohe nõus!“ hõiskab Mäx.

Juttu tuleb ka sellest, et Mäx on läbi teinud rabava muutuse ja kaotanud kaalust üle 40 kilogrammi. Mis aitab Mäxil end vormis hoida? Mäx on ajakirjaniku küsimuseks valmis ja näitab oma T-särki, millele on kirjutatud „Ma armastan tervislikku toitumist“.

„Ma teadsin, et ajakirjanik hakkab küsima. Ma arvan, et see ütleb kõik,“ ütleb Mäx lõpetuseks.

Vaata lähemalt videost!