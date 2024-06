Ninanips Brigittele? Kristina Pärtelpoeg alustab tööd BSH-le väga südamelähedases kohas

Pärast 24 tundi pinevat ootust avalikustas Kristina, et hakkab juhtima saadet „CATCH UP“, mis läheb eetrisse igal kolmapäeval kell 13:00. Kristina kommenteeris oma raadiosse naasmist järgmiselt: „Mõndadele meeldib see uudis, mõned on kurvad ja mõndadel on suva, aga igatahes alates 19. juunist 2024 olen ma tagasi raadios!“

Kristina on mitmes intervjuus Kroonikale tunnistanud, et igatseb raadiotööd ning põnevus on suur, millise raadiomaja uksest ta lõpuks sisse astub. Nüüd on vastus käes – Kristina on tagasi raadios ja valmis tooma kuulajateni uue põneva saate!