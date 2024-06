10 000 euro eest kaks lahtikäivat diivanit? Beach Grind on kerinud Pärnu majutusasutuste hinnad pööraseks

Hotellitube ja külaliskortereid vahendaval platvormil booking.com on praegu selleks nädalavahetuseks 118 erinevat majutusasutuse pakkumist. Kõige odavama kahele täiskasvanule mõeldud majutuse eest tuleb välja käia 220 eurot, seejuures tuleb ööbida pisikeses hostelitoas. See tähendab aga seda, et privaatsusega arvestada ei saa ja ka vannituba tuleb teistega jagada. Soovides rohkem privaatsust ning võimalust nautida ainult enda käsutuses olevat pesemis- ja tualettruumi, siis odavaimat majutust pakub üks külaliskodu, kus hinnad kahele algavad 320 eurost.

Need, kellele on pidutsemise kõrval tähtis ka mugavus, on valikuvõimalusi rahakoti kergendamiseks muidugi rohkem. Pärnu kesklinnas asuva rõduga stuudiokorteri hinnaks on omanik märkinud uskumatult krõbedad 10 118 eurot. Selle raha eest pakutakse 30 ruutmeetrist konditsioneeriga luksuskorterit, kus saab magada kahel lahtikäival diivanil. Kusjuures teistel kuupäevadel pakutakse eelmainitud korterit kaheks ööks hinnaga 218 eurot.

Üldiselt eraisikute kortereid vahendav veebilehel airbnb.com on Beach Grindi ajaks 109 majutuspakkumist. Õhema rahakotiga paaridel on võimalik ööbida majas, kus kõiki kolm tuba on võimalik eraldi üürida. Sel juhul peab jagama ühiseid ruume päris mitme võõra inimesega. Selle eest tuleb välja käia 270 eurot, mille eest pakutakse retrostiilis tuba koos jagatud vannitoa ja kööginurgaga. Privaatsuse otsijatele on suurepärane pakkumine Pärnu rannapargist mõneminutise jalutuskäigu kaugusel asuv ühe magamistoaga korter. Selle korteri hind on kahe öö eest kõigest 328 eurot. Sarnase hinnaklassiga ööbimisvõimalusi on rannast veidi kaugemal veel mitu.

Kõige kallimad Airbnb öömajad Beach Grindi nädalavahetuseks:

Kõige odavamad Airbnb öömajad Beach Grindi nädalavahetuseks: