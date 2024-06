585 000 eurot! Nõmmel asuv maja, kus president Arnold Rüütel pikalt elas, paisati müüki

Müügile on tulnud Arnold Rüütli endine elukoht aadressil Kaare tn 10, mis asub Nõmme linnaosas. See kahekorruseline kivimaja, mille netopind on 298,1 m², asub kõrghaljastusega kinnistul ning on ümbritsetud eramajade ja hästi väljakujunenud infrastruktuuriga.