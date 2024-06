Uued tuuled! Jüri Butšakov plaanib perega suvepealinna kolida

Jüri sõnul on Pärnu tema jaoks alati olnud eriline paik, eriti väljaspool suvist turismihooaega. Nende perele on Pärnu olnud sageli nädalavahetuste põgenemiskoht, kus nad saavad linnamelust eemal puhata ja värsket õhku nautida.

Kroonika andmetel on Jüri juba mõnda aega aktiivselt otsinud Pärnus sobivat maja või maalappi, kuhu oma neljaliikmelise perega kolida. Otsuse taga peituvad mitmed tegurid, sealhulgas Jüri abikaasa Annika juured Pärnus ning olemasolevad sidemed. Seal elavad toredad vanavanemad, mis teeb Pärnusse kolimise veelgi loomulikumaks ja meeldivamaks valikuks. Lisaks on nad perega suured kohvikute külastajad ja jalgrattaga sõitjad, mille jaoks on Pärnu ideaalne paik.



Butšakov on uue koduostu soovist teada andnud ka Facebooki grupis Kinnisvara Pärnus- ja Pärnumaal - OST-MÜÜK edastades sõnumi: „Tere, hea Pärnu inimene! Otsime Sinu kodulinnas endale maja või maalappi, kuhu oma perega kolida. Uus kodu võiks asuda kas Räämal, kesklinna läheduses või Ülejõel. Kui Sinul, su naabril, sõbral või sugulasel on midagi, mida müügiks pakkuda või mille müümise peale oled mõelnud, aga pole veel jõudnud seda kinnisvaraportaali üles panna (sealsete pakkumistega oleme hästi kursis), võta julgelt ühendust. Kõike toredat, neljaliikmelise pere isa Jüri.“