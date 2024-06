FOTOD JA VIDEO | „Tere õhtust, Tallinn!“ Zemfira andis Tallinnas võimsa kontserdi

Viimati esines Zemfira Tallinnas kaheksa aastat tagasi. Lauljanna kontserdile tulid kohale naaberriikidest ja kaugemaltki Euroopast. „Nii palju inimesi tuli kohale. Mõni on lausa kella kaheksast saadik siin (Unibet Arena ees - toim). Inimesed on siin toredad ja sõbralikud. Nii äge, et selline inimene meid ühendab,“ jagas oma emotsioone ja muljeid spetsiaalselt Zemfira kontserdile Riiast tulnud neiu.