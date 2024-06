Tuuli Rand leidis armastuse

Suviste soojakraadidega tuli ka armastus. Lauljanna Tuuli Rand, kes kevadel rääkis avameelselt oma viimaste aastate kaotustest ning uuesti muusikasse naasmisest, on naasenud ka paarisuhtesse. Lauljanna veetis Jungle’i kontserdil käsikäes aega avalikkusele tundmatu kaaslasega, tundudes armunud ja armas.

Kroonikale muusik oma eraelu hetkel avada ei soovi. „Nii armas teist märgata! Olen tõepoolest enda elus õnnelikult heas kohas ja hoian seda eraelu privaatsena. Loodan, et saan artistina tulevikus põnevaid uudiseid jagada,“ vastab Tuuli Rand küsimusele, kellega on tegu ning kaua on paar koos olnud.